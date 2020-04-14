14 апреля 2020 года

Минэк предложил оценить проект о работе «крабовой» комиссии

Министерство экономического развития проводит публичные консультации по проекту приказа Минпромторга, регламентирующего создание и деятельность новой комиссии в рыбной отрасли. Она должна следить за строительством судов под крабовые квоты.

Напомним, что по итогам торгов, на которых распределяются квоты добычи крабов, должны быть построены промысловые суда. Первый аукцион, состоявшийся в октябре 2019 г., предполагает строительство 35 единиц флота.

Министерство промышленности и торговли должно создать специальную комиссию по проверке соответствия (несоответствия) проектов и объектов инвестиций требованиям законодательства. Ведомство предложило вариант положения о комиссии и перечень документов, копии которых инвестор должен прилагать к ежеквартальным отчетам о ходе реализации проектов, сообщает корреспондент Fishnews.

Для того чтобы собрать замечания и предложения бизнеса по проекту, Минэкономразвития и организовало публичные консультации. Процедура позволяет выявить избыточные ограничения и барьеры, которые к которым может привести предлагаемое регулирование.

Fishnews