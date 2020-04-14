14 апреля 2020 года

Карельские рыбаки ударно сработали на путассу

По итогам первого квартала рыбодобывающие предприятия Республики Карелия увеличили вылов на 60% по сравнению с уровнем прошлого года: освоено более 27 тыс. тонн водных биоресурсов. Прирост достигнут за счет трески, пикши и особенно путассу.

Первый квартал 2020 г. выдался ударным для рыбаков Карелии – в сумме предприятия республики добыли 27,3 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 60% или 10,2 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем уловов обеспечил океанический промысел – 27,1 тыс. тонн, еще 0,2 тыс. тонн поймали в Белом море и пресноводных водоемах.

Прирост показателей обусловлен благоприятной обстановкой на промысле донных видов рыб – трески и пикши. Их уловы - в совокупности 11,2 тыс. тонн - выросли на 3% по отношению к уровню 2019 г., сообщили Fishnews в региональном министерстве сельского и рыбного хозяйства. Но еще более существенный вклад внесла добыча путассу в Атлантике в зонах иностранных государств – 14,3 тыс. тонн, что на 9,6 тыс. тонн больше, чем в первом квартале прошлого года. В несколько раз увеличился и вылов неквотируемого объекта Баренцева моря – северной креветки, которой освоено 0,8 тыс. тонн.

По информации министерства, планы рыбопромышленных предприятий на второй квартал связаны с освоением квот скумбрии и путассу в северо-восточной части Атлантического океана.

Fishnews