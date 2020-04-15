15 апреля 2020 года

Рыболовов Зауралья призывают посидеть дома

В Курганской области рыбинспекторы убеждают граждан придерживаться режима самоизоляции. В результате профилактических бесед рыбаков-любителей на водоемах стало меньше, отмечают в Нижнеобском теруправлении Росрыболовства.

Областные сотрудники рыбоохраны, как и их коллеги в ХМАО-Югре, уделяют особое внимание разъяснительной работе по борьбе с коронавирусом. В рейдах также участвуют полицейские, представители Роспотребнадзора, МЧС, муниципальных и региональных органов исполнительной власти.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства,с рыбаками-любителями провели около тысячи бесед о необходимости соблюдать карантинные ограничения и правила рыболовства. Отмечается, что в результате количество людей на водоемах значительно сократилось.

Fishnews