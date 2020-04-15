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Руководитель службы аквакультуры группы компаний «Гидрострой» Владимир САМАРСКИЙ

Лосось с заводской пропиской

Сегодня Сахалинская область является лидером по темпам развития лососеводства: в регионе более 50 рыбоводных заводов, главным образом частных. И этот список пополняется каждый год. Почему островной регион оказался впереди? «Жизнь заставила», – отвечают сами рыбоводы.

Вместе с тем вопрос лососеводства остается и одним из самых дискуссионных на Сахалине. О том, как и в каких условиях работают современные рыбоводные заводы, в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал руководитель службы аквакультуры группы компаний «Гидрострой» Владимир Самарский.

Центральный объект для разведения в Сахалинской области – кета. И это не только продолжение традиций, заложенных еще японскими рыбоводами. По словам специалиста, в пользу такого выбора – биологические и экономические доводы, а также специфика самого региона. Короткие реки и непростой, изменчивый климат Сахалина не лучшим образом сказываются на хоминге диких лососей, особенно горбуши. В отличие от нее, кета гораздо точнее запоминает дорогу домой, но диких популяций этого вида лососевых здесь всегда было недостаточно.

«Все основное рыбоводство у нас сосредоточено на юге Сахалина, где кеты в промышленных масштабах никогда не было – она просто не может здесь родиться: короткие реки, отсутствие благоприятных условий на нерестилищах. В мелких горных речушках ее сразу выносит из нерестовых бугров, она попадает в море и, как правило, сразу гибнет. Но люди подсмотрели в природе, чего не хватает кете, и воссоздали это в заводских условиях», – отмечает Владимир Самарский.

Тем более, что успешный опыт разведения именно кеты есть и у ближайших соседей по региону. «На Хоккайдо японским рыбоводам очень хорошо удавалось разводить кету, неплохо получалось и здесь. Но тут вопрос на самом деле лежит уже немного в другой плоскости – в развитии всего прибрежья», – обратил внимание собеседник издания.

По его словам, наиболее показательный пример того, каких результатов можно добиться за счет грамотно выстроенной системы рыбоводства – это остров Итуруп: «Хотя здесь изначально и были самые благоприятные условия для кеты, но возвраты дикой рыбы до начала реализации программы рыбоводства составляли в лучшем случае 500-700 тонн. Сегодня мы ловим 20 тыс. тонн, а прогноз на 2020 год дает оценочный возврат в 25 тыс. тонн. Эти цифры позволяют неплохо жить и развиваться всей «прибрежке» острова».

Но это пример почти «тепличный»: большую роль играет изолированность территорий, которая позволяет четко контролировать выпуски мальков и возвраты производителей. Владимир Самарский рассказал о ситуации на многих реках самого Сахалина, прежде крупнейших естественных нерестилищах лососей, которая наглядно иллюстрирует, к чему приводят браконьерство и нездоровая промышленная конкуренция.

Безусловно, влияет на результаты усилий рыбоводов и ряд природных факторов, которые не до конца изучены человеком.

Вместе с тем многие современные российские рыбоводные предприятия обладают таким практическим опытом и собственной базой исследований, что, по утверждению самих отраслевиков, во многом даже превосходят мировой уровень лососеводства. Сами предприятия готовы делиться этими знаниями с наукой и работать в рамках совместных проектов, но, к сожалению, пока это сложно сделать в рамках устоявшейся системы регулирования и консервативного правового поля, обращает внимание Владимир Самарский.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: аквакультурабраконьерстволососьсахалин
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