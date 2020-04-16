16 апреля 2020 года

Дело о торговле браконьерской осетриной рассмотрит суд

В Николаевске-на-Амуре завершено расследование уголовного дела: двух мужчин обвиняют в незаконном обороте «краснокнижной» рыбы. Предполагается, что, злоумышленники скупали у браконьеров осетровых и черную икру для перепродажи.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 258.1 УК РФ. По версии следствия, обвиняемые в 2019 г. скупали у браконьеров икру и рыбу осетровых видов, переправляли ее в Хабаровск для дальнейшей перепродажи.

В ходе обысков у злоумышленников изъято свыше 50 кг икры и 140 кг рыбы осетровых видов, сообщили Fishnews в пресс-службе следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Fishnews