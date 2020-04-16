16 апреля 2020 года

«Родные острова» помогают сахалинцам пережить тяжелые времена

Фонд «Родные острова», основанный рыбопромышленниками Сахалинской области, продолжает благотворительную акцию. Продуктовые наборы уже получили нуждающиеся жители Невельска и ближайших сел, сейчас волонтеры работают в Южно-Сахалинске.

Невельский район стал первым, куда прибыли участники акции «Сахалинцы своих не бросают». Как рассказал попечитель фонда «Родные острова» Игорь Янчук, волонтеры скомпоновали 100 первых наборов – в них вошли мясные и рыбные консервы, набор круп, сладости и свежие фрукты, всего 21 наименование продуктов.

Сначала помощь получили жители Невельска и сел Горнозаводск, Шебунино, Ясноморское, Колхозное - ветераны, дети войны и нуждающиеся семьи.

Затем свыше 20 продуктовых наборов отвезли в женский кризисный центр. «Три года назад фонд профинансировал строительство отдельного здания Дома милосердия, и до сих пор мы на связи с нашими подопечными, - рассказали Fishnews в пресс-службе «Родных островов». - Все продукты будут переданы подопечным семьям (а это не только те, которые проживают в приюте, но и те, кто получает гуманитарную помощь по проекту «Помощь семье»)».

Сейчас продукты доставляют нуждающимся жителям Южно-Сахалинска. Работы еще много: в списке более 400 семей, отмечают в фонде. С учетом особой важности уборки и мытья рук в наборы добавили бытовую химию.

Fishnews

