16 апреля 2020 года

Для развития Дальнего Востока приготовили новый документ

Минвостокразвития внесло в правительство проект указа президента «О мерах по ускорению социально-экономического развития Дальнего Востока». Документ предусматривает, в частности, создание логистических комплексов.

«Этап согласования со всеми федеральными органами исполнительной власти пройден. Ранее существовавшие разногласия сняты на уровне вице-премьера – полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева», - сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития. Проект указа подготовлен в рамках поручений главы государства.

Министр Александр Козлов подчеркнул, что меры социально-экономического развития, которые утвердит указ, не дублируют национальные проекты. Ожидается, что оба этих механизма дадут мощный толчок развитию дальневосточных регионов.

Документ предусматривает ряд целей развития макрорегиона на период до 2035 г. Правительство РФ должно будет утвердить программу социально-экономического развития Дальнего Востока до 2025 г. и на перспективу до 2035 г.

В соответствии с нацпрограммой планируется, в частности, создать экспортно ориентированные логистические комплексы в Еврейской автономной области и Забайкалье, обеспечить развитие научно-образовательного и технологического кластера мирового уровня на острове Русский в Приморье.

Fishnews