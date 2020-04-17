17 апреля 2020 года

Для смены экипажей открыли границу

Правительство внесло изменения в мартовское распоряжение об ограничении перемещения через госграницу. Теперь пересекать ее могут в том числе члены экипажей морских судов.

Напомним, что с 30 марта Россия ввела временное ограничение на перемещения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные, смешанные пункты пропуска через госграницу. Такие меры власти объяснили борьбой с распространением коронавируса, сообщает корреспондент Fishnews.

Для нескольких категорий граждан было сделано исключение, однако моряки туда не вошли. Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь это исправлено. Распоряжением правительства РФ от 16 апреля 2020 г. № 1031 предусмотрено, что границу могут пересекать россияне из экипажей морских судов, следующие для смены коллег в иностранных портах.

Fishnews