20 апреля 2020 года

Камчатка готовит «антивирусные» меры к путине

Каждому рыбопромышленному предприятию Камчатского края подготовят схему для временной изоляции прибывающих работников, рассказал глава региона Владимир Солодов. Он поручил жестко контролировать соблюдение правил обсервации.

Вопрос о карантине для приезжающих на Камчатку рыбаков задали врио губернатора Владимиру Солодову во время прямого эфира в «Инстаграме», сообщает корреспондент Fishnews. Глава региона отметил, что вопрос рассматривали 17 апреля на оперативном штабе.

«По каждому рыбохозяйственному предприятию будет выработана схема с учетом возможностей и транспортной доступности. В ряде случаев это будет обсервация в центральном узле, в центральной агломерации, в ряде случаев – в вахтовом поселке», - рассказал Владимир Солодов.

Министерству рыбного хозяйства края совместно с Роспотребнадзором и муниципальными органами власти поручено жестко контролировать соблюдение правил, под которыми подпишутся рыбопромышленные компании, обратил внимание глава региона.

«Это важно и для безопасности наших жителей отдаленных населенных пунктов, и для самих рыбопромышленных предприятий. Мы понимаем, что самое опасное – это вспышки, очаги в таких удаленных и компактных образованиях», - подчеркнул врио губернатора.

Fishnews