20 апреля 2020 года

Сахалинским рыбопромышленникам дали инструкцию против коронавируса

Власти Сахалинской области опубликовали условия согласования работы предприятий рыбной отрасли с региональным управлением Роспотребнадзора – это в том числе меры, которые должны приниматься при приеме на путину людей из других регионов.

Напомним, что обеспечение работниками промысла и переработки лосося в Сахалинской области 16 апреля обсуждалось на заседании регионального рыбохозяйственного совета. Для прибывающих на путину из других регионов должна обеспечиваться изоляция на 14 дней – такое решение принято для борьбы с пандемией коронавируса.

Областное управление Роспотребнадзора пообещало, что подготовит рекомендации с учетом отраслевой специфики. Как сообщает корреспондент Fishnews, на сайте регионального агентства по рыболовству размещены условия согласования работы рыбохозяйственных предприятий на период действия в области режима повышенной готовности.

В частности, если работодатель планирует привлечь людей из других регионов, ему нужно подать заявление на имя руководителя управления Роспотребнадзора Ольги Фунтусовой. При этом надо указать фактические адреса обсерваторов, куда будут помещаться прибывшие, список следующих на обсервацию работников с указанием даты и номера рейса прибытия.

Должна быть обеспечена оценка условий изоляции сотрудниками управления и его территориальных отделов.

Юридическое лицо или ИП также получают предписание – его неисполнение повлечет ответственность по статье 6.3 КоАП РФ, предупредили в региональном Роспотребнадзоре.

Также приводятся рекомендации организациям для приема сезонных работников. Здесь можно найти, какая минимальная площадь комнаты должна приходиться на человека (всего в одной комнате должны быть не больше двух человек), что должно находиться в таком жилом помещении и т.д.

Fishnews