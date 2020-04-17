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Как в нынешних условиях организовать лососевую путину, обсудил Сахалинский рыбохозяйственный совет. Фото пресс-службы регионального агентства по рыболовству

На Сахалине ищут выходы для путины

Меры по борьбе с коронавирусом ломают привычные схемы организации лососевой путины на Дальнем Востоке. Как в нынешних условиях обеспечивать промысел и переработку, обсудил Сахалинский рыбохозяйственный совет.

Основной акцент областные власти сделали на том, что предприятиям стоит как можно меньше завозить людей из других регионов и попробовать закрыть потребность за счет местных кадров, сообщает корреспондент Fishnews.

«Давайте предложим работу нашим сахалинцам. Ну да, где-то поучить придется, где-то еще что-то. Мы готовы оказать содействие», - обратился к рыбопромышленникам заместитель председателя правительства Сахалинской области Сергей Наумов (курирует сферу занятости населения).

Если предприниматели все-таки будут завозить людей из других регионов, то они должны обеспечить для них обсерваторы – это подчеркнули и зампред областного правительства, и замруководителя управления Роспотребнадзора Ирина Чаленко. Срок изоляции – 14 дней со дня прибытия в регион.

«Если вы заявляетесь, что вам нужны специалисты, вы должны создать условия: подать информацию в Роспотребнадзор, наши специалисты выезжают, рассматривают», - объяснила ситуацию представитель федеральной службы. В комнате, по словам Ирины Чаленко, могут быть максимум два человека, одним санузлом также может пользоваться не больше двух человек. При этом для людей должно быть обеспечено питание.

Всем прибывшим в регион выдается предписание об условиях самоизоляции. Аналогичный документ предусматривается и для работодателя. Представитель Роспотребнадзора напомнила о штрафах, которые грозят предприятиям, если люди нарушат условия самоизоляции. По части 2 статьи 6.3 КоАП РФ для юридического лица это от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Ирина Чаленко также сообщила, что на сайте Роспотребнадзора есть рекомендации для предупреждения распространения коронавируса среди работников и эти меры нужно неукоснительно соблюдать.

Вопросов тем не менее остается множество. Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов отметил, что, конечно, компании приглашают местных жителей, но без людей из других регионов России все равно, видимо, не обойтись.

Рыбопромышленники работают, чтобы создать условия для соблюдения всех мер безопасности (например, оборудован обсерватор на базе учебно-тренировочного центра «Восток»), но полностью перекладывать на предприятия ответственность и создание обсерваций было бы неправильно, считает руководитель АРСО. Нужно участие государства.

Максим Козлов сообщил, что будет собрана информация по потребности в «вахтовиках» на путине и предложил создать рабочую группу, которая бы занималась вопросами завоза людей.

Остается и вопрос: где люди, которые отправляются работать на путину на Курильских островах, должны проходить обсервацию – на Сахалине или на Курилах, как их доставлять.

Правительство области пообещало содействие, а региональный Роспотребнадзор заверил, что до конца рабочей недели будут рекомендации с учетом отраслевой специфики.

Предварительный прогноз по вылову тихоокеанских лососей для Сахалина и Курил составляет более 90 тыс. тонн. Ежегодно, как заявил зампред регионального правительства Антон Зайцев, на путину в Сахалинской области привлекается более 3,5 тыс. человек.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востокправительствороспотребнадзорсахалин
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