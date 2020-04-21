21 апреля 2020 года

Глубоководных крабов в третий раз выставили на аукцион

Квоты вылова крабов-стригунов ангулятуса и красного в инвестиционных целях планируется продать на торгах в мае. В предыдущие два раза на аукцион по этим объектам заявок не поступило.

Извещение о проведении новых торгов и аукционная документация опубликованы на портале torgi.gov.ru, а также на сайте Российского аукционного дома. По закону торги проводятся в электронной форме.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Росрыболовство вновь предложило для покупки шесть пакетов долей квот. В каждом наборе доля квоты добычи краба-стригуна красного в подзоне Приморье, доля для промысла этого объекта в Западно-Сахалинской подзоне, доля квоты вылова стригуна ангулятуса в Восточно-Сахалинской подзоне и доля квоты добычи этого объекта в Северо-Охотоморской подзоне. Размер каждой доли - 16,666%. Начальная цена лота при этом снизилась по сравнению с прошлым разом - до 636,6 млн рублей.

Прием заявок от желающих участвовать в аукционе стартует 21 апреля, с утра по московскому времени, и завершится 22 мая. Сами торги планируется начать 28 мая.

Предыдущий аукцион по квотам добычи глубоководных крабов в инвестцелях планировался в феврале, но на участие никто не заявился и торги признали несостоявшимися.

Материалы о том, как готовились аукционы и как на них реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

Fishnews