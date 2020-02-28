28 февраля 2020 года

Глубоководные крабы остались без покупателя

Повторный аукцион по продаже долей квот вылова крабов-стригунов ангулятуса и красного должен был пройти 28 февраля, однако на участие в торгах не поступило ни одной заявки.

Напомним, что первый раз доли квот добычи глубоководных крабов в инвестиционных целях государство попыталось продать в 2019 г., вместе с долями по другим видам крабов. Но покупателей не нашлось, и аукцион по этим объемам был признан несостоявшимся.

В январе открылся прием заявок на повторные торги. В качестве лотов вновь было предложено шесть наборов долей квот добычи крабов - стригуна красного в Японском море и стригуна ангулятуса в Охотском море. В каждый пакет вошло по четыре доли квоты в 16,666%: по две доли красного и по две - ангулятуса. Стартовая цена при этом снизилась. Аукцион планировался 28 февраля.

Однако заявок на торги не поступило, и аукцион опять признан несостоявшимся – такое решение отражено в протоколе.

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья, в состав которой входят действующие добытчики, еще когда планировались первые торги, выступала за то, чтобы не включать глубоководных крабов в список объектов, по которым будут выделяться аукционные квоты. Промысел этих видов специфичен, в то же время стоят на рынке они меньше, чем шельфовые, отмечали в АРПП.

При этом до сих пор остается вопрос, как быть с объемами, которые зарезервированы под аукционные квоты на 2020 г., рассказал Fishnews президент ассоциации Георгий Мартынов. «Мы считаем, что нужно вернуть эти ресурсы в хозяйственный оборот. Распределение объемов на текущий год будет рассматриваться 28 февраля на площадке Совета Федерации, ассоциация также рассчитывает принять участие в обсуждении», - заявил руководитель объединения.

Fishnews