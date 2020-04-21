21 апреля 2020 года

«Антей» вновь отправится за иваси

Холдинг «Антей» готовится к участию в пелагической путине: судно «Северный океан» планируется направить на промысел в конце мая – начале июня.

«Северный океан» и добывает рыбу, и обрабатывает ее. Сейчас судно завершило работу на минтаевой путине в Охотском море и будет готовиться к следующему сезону – к пелагической путине, рассказал Fishnews генеральный директор ООО «Антей» Андрей Поломарь.

Для выпуска готовой продукции сардина-иваси отправляется на московский завод холдинга. «Мы продолжаем использовать цепочку от добычи до конечного потребителя», - отметил Андрей Поломарь.

В прошлом году суда «Антея» выловили порядка 6 тыс. тонн дальневосточной сардины, в планах на этот год добыть более 30 тыс. тонн. В целом по прогнозам науки российские рыбаки могут освоить в Южно-Курильской зоне 245 тыс. тонн иваси.

Холдинг также продолжает работу по популяризации продукции из иваси. Тем, кто пробовал сардину в советское время, «Антей» хочет представить продукт в новом исполнении, а тем, кто со вкусом иваси пока не знаком, показать, что эта рыба может стать настоящим украшением стола.

На специальном сайте «Антея» можно найти рецепты блюд из дальневосточной сардины: от легких закусок до блюд основного меню. На известном кулинарном сайте «Поваренок.ру» вышла также серия статей, которые позволяют узнать, как ловят иваси и чем она полезна.

Fishnews

