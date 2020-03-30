30 марта 2020 года

Узнать больше об иваси россиянам помогает «Антей»

Холдинг «Антей», одним из первых приступивший к развитию промысла дальневосточной сардины, продолжает работу по популяризации этого продукта в России. Чем полезна иваси, как ее лучше готовить и с чем подавать – на эти и другие вопросы позволяет ответить серия специальных материалов.

В прошлом году российские рыбаки серьезно увеличили добычу сардины-иваси: вылов этого объекта превысил 133 тыс. тонн. Развивает промысел и группа компаний «Антей», причем для поставок иваси приоритетным в холдинге считают внутренний рынок.

Для продвижения продукции из сардины «Антей» запустил полномасштабную кампанию – с рекламными роликами «Иваси от «Антея»: Возвращение легенды» и специальным сайтом.

К промыслу сардины отечественная рыбная промышленность вернулась после долгих лет перерыва, впервые в современной истории страны. «Антей» работает над тем, чтобы возродить культуру потребления этой рыбы, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом холдинг вносит вклад в то, чтобы рыбные блюда в целом стали более популярны у россиян. На известном кулинарном сайте «Поваренок.ру» вышла серия статей, посвященных иваси. Потребитель может узнать, какими полезными веществами богата эта рыба, где и как ее ловят, почему стал возрождаться промысел дальневосточной сардины. Рецепты позволяют по-новому приготовить полюбившуюся «сельдь под шубой» или испробовать блюда из японской кухни. Делятся рецептами и сами посетители сайта. Как показывают отзывы, особенно ценится нежный вкус иваси.

Fishnews