22 апреля 2020 года

Ученые оценят промысловые возможности Японского моря

Научно-исследовательское судно «Владимир Сафонов» вышло из порта Владивосток для изучения ресурсной базы Японского моря. Ученые соберут материалы по рыбам и беспозвоночным подзоны Приморье и Западно-Сахалинской подзоны.

Экспедиция продлится около двух месяцев, сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО). На первом этапе в заливе Петра Великого ученые выполнят ихтиопланктонные съемки, в ходе которых определят количество икры минтая. Затем судно проследует в Татарский пролив для донных траловых съемок. Задача - сбор биостатистических материалов по размерно-возрастной и половой структуре, размерно-весовой характеристике массовых видов рыб и беспозвоночных. Кроме того, будут проведены гидрологические исследования.

В рейсе примут участие представители Тихоокеанского, Хабаровского и Сахалинского филиалов ВНИРО. Перед началом экспедиции все члены научной команды и экипажа прошли медицинское обследование, кроме того, на судне проведены надлежащие санитарные мероприятия, отметили в пресс-службе.

Собранные материалы лягут в основу прогнозов допустимых уловов и возможного вылова водных биоресурсов в подзоне Приморье (южнее и севернее мыса Золотой) и Западно-Сахалинской подзоны.

Fishnews