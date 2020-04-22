22 апреля 2020 года

Камчатку зарыбляют новыми поколениями лосося

В Камчатском крае продолжаются выпуски лососевой молоди: пока зарыбления проводит Паратунский экспериментально-производственный ЛРЗ. В этом году предприятия Главрыбвода планируют переселить в реки региона в общей сложности более 42 млн мальков кеты, чавычи, нерки и кижуча.

Паратунский завод к 21 апреля выпустил более 5 млн мальков кеты, сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного филиала ФГБУ «Главрыбвод». Всего до конца месяца в реку Паратунка должно уйти около 20 млн рыбок.

С 28 апреля к выпускам приступает Малкинский рыбоводный завод - в его стенах уже подросло молодое поколение чавычи. На сегодняшний день более 900 тыс. экземпляров молоди уже готовы к самостоятельной жизни.

С середины мая в реки начнут выпускать маленьких лососей рыбоводные заводы «Кеткинский», «Озерки» и «Вилюйский».

Fishnews