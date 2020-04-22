22 апреля 2020 года

Минюст предложил не повышать штрафы в новом КоАП

Подготовка нового Кодекса об административных правонарушениях продолжается. Минюст предложил размеры штрафов «в основном сохранить в пределах, установленных действующим КоАП».

Разработку Кодекса об административных правонарушениях и Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях обсудили на совещании, которое провел дистанционно глава Минюста Константин Чуйченко.

Рассматривались концептуальные вопросы подготовки законопроектов, в том числе вопрос о размерах административных штрафов в проекте нового КоАП.

«Во избежание роста административной нагрузки на граждан и бизнес Минюстом России при подготовке проекта нового КоАП предложено размеры административных штрафов в основном сохранить в пределах, установленных действующим Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях», - сообщили Fishnews в пресс-службе Министерства юстиции.

Проекты нового КоАП и нового процессуального кодекса планируется внести в правительство РФ в мае.

Напомним, что проект нового Кодекса об административных правонарушениях успел вызвать дискуссии, в том числе получил неоднозначную оценку в органах власти. Разработчиком документа выступает Минюст.

Fishnews