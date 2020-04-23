23 апреля 2020 года

Наука разложила по полочкам минтаевую путину

С 1 января по 9 апреля в северной части Охотского моря проходил сезон «А» минтаевой путины. Основные итоги промысла подвели специалисты Камчатского филиала ВНИРО.

Уловы

В КамчатНИРО напомнили: по современным представлениям, в северной части Охотского моря в границах Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзон, а также в открытых водах моря обитает единая группировка минтая со сложной внутрипопуляционной структурой.

По данным ССД, к 10 апреля разноглубинными тралами в российской экономзоне освоили в общей сложности около 889,5 тыс. тонн минтая (уровень прошлого года - 817,2 тыс. тонн). Еще порядка 25 тыс. тонн добыто на других видах промысла, главным образом снюрреводами у Западной Камчатки (на отчетную дату 2019 г. — 23,8 тыс. тонн).

В объединенных Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах в январе–марте суммарно всеми орудиями лова добыто 575,2 тыс. тонн, это почти на 51,7 тыс. тонн выше прошлогоднего уровня.

В целом вылов минтая по итогам сезона «А» составил 914 тыс. тонн (85,9% от общего допустимого улова), сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. За аналогичный период прошлого года было освоено 841,1 тыс. тонн (87,2% ОДУ).

В январе 2020 г., как и в первый месяц 2019 г., основной промысел минтая был сосредоточен в Камчатско-Курильской подзоне. За месяц здесь добыто около 115 тыс. тонн (уровень 2019 г. — 130,6 тыс. т). В отдельные дни работало до 60 судов. Среднесуточный вылов составлял 3,7 тыс. тонн, а средний вылов на одно судно — 80,3 тонны.

Интенсивность вылова в Западно-Камчатской подзоне до середины января была низкой, однако во второй половине месяца резко увеличилась в связи с началом промысла на акватории между 54 и 56-й параллелями и в горле залива Шелихова. В этом месяце в районе единовременно работало до 61 судна. Январский среднесуточный вылов всех судов составил 2,2 тыс. тонн, средний улов на одно судно — 85,3 тонны, а общий вылов — 67,8 тыс. тонн. В КамчатНИРО обратили внимание, что за тот же период прошлого года в промрайоне освоили всего 0,7 тыс. тонн.

В Северо-Охотоморской подзоне до середины января минтай в незначительных объемах добывали в качестве прилова на промысле сельди, а во второй половине месяца велся специализированный лов на акватории к северо-востоку от многоугольника нейтральных вод. Всего за январь в подзоне освоили 14,1 тыс. тонн (за январь прошлого года — 26 тыс. тонн). Работало до 16 судов. Среднесуточный вылов всем флотом за месяц составил 0,5 тыс. тонн, на одно судно — 43,5 тонны.

Всего в северной части Охотского моря в январе в промысле минтая участвовало до 106 судов разного типа. Общий вылов составил 196,9 тыс. тонн (за январь 2019 г. — 157,3 тыс. т), среднесуточный вылов судами всей экспедиции — 6,352 тыс. тонн, средний вылов на одно судно — 87,4 тонны.

В феврале акцент промысла минтая постепенно сместился в Западно-Камчатскую подзону. За месяц здесь добыли порядка 132,3 тыс. тонн. Аналогичная ситуация наблюдалась и в прошлом году, однако тогда вылов был больше — около 150,2 тыс. тонн. Всего в феврале в подзоне работало единовременно до 58 судов. Общий среднесуточный вылов увеличился до 4,6 тыс. тонн, средний улов на одно судно — до 122,3 тыс. тонн. Основным районом промысла была акватория, прилегающая к 57-й параллели и заливу Шелихова.

На втором месте по общему вылову в этом месяце была Камчатско-Курильская подзона. За месяц там освоили около 113,1 тыс. тонн минтая (за аналогичный период прошлого года — 71,7 тыс. тонн). Одновременно в подзоне работало до 71 судна. Среднесуточный вылов составлял 3,9 тыс. тонн, средний вылов на одно судно — 73,2 тонны. Районы промысла минтая по прошествии месяца практически не изменились.

Более чем втрое по сравнению с январем в феврале увеличился вылов минтая в Северо-Охотоморской подзоне (до 34,2 тыс. тонн). Работало единовременно до 32 судов. По итогам месяца среднесуточный вылов всем флотом составил 1,223 тыс. тонн, средний вылов на одно судно — 74,7 тонны.

Всего в феврале освоили 279,6 тыс. тонн минтая, что существенно выше январского показателя, а также вылова за февраль прошлого года (232,7 тыс. тонн). Количество добывающего флота возросло до 119 единиц. Среднесуточный вылов увеличился до 9,641 тыс. тонн, средний вылов на судно — до 92,3 тонны.

В марте основной промысел минтая велся в Северо-Охотоморской подзоне. Месячный вылов составил 194,3 тыс. тонн (в аналогичный период 2019 г. было добыто 207,1 тыс. тонн). В некоторые дни одновременно в промрайоне работало до 86 судов. Среднесуточный вылов всеми судами по итогам месяца составил 6,3 тыс. тонн, средний вылов на одно судно — 124,1 тонны. В основном промысел велся на северо-восточных склонах впадины ТИНРО и в притауйском районе.

В Западно-Камчатской подзоне интенсивность вылова минтая по сравнению с прошлым месяцем несколько снизилась. Всего было добыто 113,9 тыс. тонн, что примерно соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Работало до 63 судов. Среднесуточный вылов всем флотом снизился до 3,7 тыс. тонн, средний улов на одно судно — до 112,4 тонны.

В Камчатско-Курильской подзоне, как и в прошлом году, в марте интенсивность промысла снизилась многократно. Общий вылов составил около 33,1 тыс. тонн. Промысел единовременно вели до 55 судов разного типа. Среднесуточный вылов всем флотом упал до 1,2 тыс. тонн, средний улов на одно судно — до 61,4 тонны.

Март — традиционно самый результативный месяц промысла минтая в северной части Охотского моря. Не стал исключением и нынешний год. Всего за месяц было добыто 341,3 тыс. тонн минтая, что несколько ниже показателя за март прошлого года (352,9 тыс. тонн). Количество добывающего флота составляло 119 единиц. Среднесуточный вылов увеличился до 11 тыс. тонн, средний вылов на одно судно — до 105,6 тонны.

С 1 по 9 апреля в Северо-Охотоморской подзоне было добыто 96,1 тыс. тонн минтая, что примерно соответствует результату прошлого года. Работало до 86 судов. Среднесуточный вылов составлял 10,678 тыс. тонн, средний вылов на судно — 145,1 тонны.

Средний суточный вылов за путину составил 9,1 тыс. тонн (в прошлом году — 8,5 тыс. тонн), средний вылов на судно — 99,6 тонны (в 2019 г. — 84,2 тонны).

Таким образом, с точки зрения общего вылова, суточных уловов, прошедшую путину можно оценить как успешную, подчеркнули в филиале. По сравнению с прошлым годом более результативными были январь и февраль.

Погода

Синоптические условия в северо-восточной части Охотского моря по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. в целом характеризовались несколько меньшей ветровой нагрузкой на поверхность моря. Однако по высоте волны и экстремальным значениям скорости ветра были отмечены более неблагоприятные для промысла периоды внутри сезона.

Ледовые условия на северо-востоке моря в течение минтаевой путины были более благоприятными по сравнению с прошлым годом и критического влияния на промысловую обстановку не оказывали. Основные районы были доступны для флота.

Температура поверхности моря в январе–марте в среднем составила -0,06°C, что превысило среднемноголетний уровень на 0,32°C. За последние пять зим это второй по величине показатель после прошлого года, когда аномально теплыми оказались январь и февраль.

Размеры рыбы

По информации научных наблюдателей, в январе в Камчатско-Курильской подзоне — основном районе добычи в этом месяце — на специализированном траловом промысле минтая длина рыб изменялась от 28 до 60 см, а доминировали особи размерных групп 39–43 см (53,9%). Доля рыб меньше промысловой меры в среднем составляла 11,3%.

В Западно-Камчатской подзоне в январе длина рыб варьировала от 21 до 61 см, а основу уловов составляли экземпляры величиной 38–42 см (57,3%). Доля молоди в среднем составляла 15,6%.

Месяцем позднее в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах размерный состав минтая в траловых уловах заметных изменений не претерпел. Доминировали особи тех же размерных групп. Прилов молоди в среднем составлял 7,5 и 14,2% соответственно.

В Северо-Охотоморской подзоне в феврале основу уловов составляли особи длиной 37–42 см (68,4%). Прилов молоди в отдельных тралениях превышал установленный правилами рыболовства предел в 20%, а в среднем составлял 20,8%.

Практически не изменился размерный состав минтая в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах и в марте. Средний за месяц прилов рыб короче промысловой длины составлял 19,3 и 18,2%, соответственно.

Размерный состав минтая в снюрреводных уловах у Западной Камчатки в январе–феврале значительных изменений не претерпевал. Основу уловов составляли крупные рыбы длиной 43–47 см.

Таким образом, с точки зрения качественного состава уловов минтая в северной части Охотского моря, условия для промысла в целом были достаточно благоприятными, заключили в КамчатНИРО. По данным института, основу уловов составляли особи среднеурожайных поколений 2013–2014 гг. При этом, как и в путину прошлого года, в отдельных районах отмечался повышенный прилов молоди минтая. Причина этого — пополнение промзапаса рыбами среднеурожайного поколения 2014 г., которые имеют длину 36–41 см.

Судов меньше, но ловили лучше

В путину 2020 г. на специализированном траловом промысле работало 127 судов различного типа - это наименьший показатель за последние 10 лет. В результате общее количество судосуток в этом году (8417) было существенно ниже, чем в прошлом (9034). Несмотря на это, вылов минтая в сезон «А» 2020 г. существенно превысил показатель за аналогичный период прошлого года - главным образом, из-за больших уловов на единицу усилия, отметили в филиале. Свой вклад внесло использование новых тралов с большим вертикальным раскрытием, обратили внимание специалисты.

«В настоящее время запасы минтая в северной части Охотского моря находятся на высоком уровне, и результаты промысла только подтвердили это», - сделали вывод в КамчатНИРО.

Fishnews