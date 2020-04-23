23 апреля 2020 года

Тайный вывоз артемии обернулся административным делом

Сибирская оперативная таможня возбудила административное дело о недекларировании товаров. Житель Барнаула попытался скрыть от контроля более 20 кг цист артемии.

До запрета международных полетов мужчина пытался отправиться по маршруту Новосибирск – Камрань. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Сибирского таможенного управления, зарегистрировавшись на рейс, барнаулец направился в зеленый коридор. В ходе таможенного контроля он заявил об отсутствии в ручной клади и багаже товаров, подлежащих декларированию.

Однако в вещах пассажира обнаружили двадцать пакетов из фольги с коричневым веществом общим весом 21 кг. Мужчина рассказал, что это «корм для рыбок», который он везет по просьбе друга.

Экспертиза показала: в пакетах сухие цисты артемии. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров), нарушителю грозит штраф.

Напомним, в прошлом году артемию (в том числе на стадии цист) включили в перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ. Эта статья предусматривает уголовную ответственность за контрабанду таких товаров в крупном размере (то есть стоимостью свыше 1 млн рублей).

Fishnews