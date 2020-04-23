23 апреля 2020 года

Подмосковье надеется на прирост по товарной рыбе

В первом квартале рыбоводные хозяйства Московской области произвели около 620 тонн товарной рыбы. Власти региона рассчитывают, что к концу года этот показатель превысит 5,2 тыс. тонн.

По данным областного министерства сельского хозяйства и продовольствия, производство товарной рыбы в январе-марте составило примерно 620 тонн, рыбопосадочного материала – более 340 тонн. Показатели держатся на уровне прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Наибольшей популярностью у аквафермеров Подмосковья пользуются карп, осетр и форель. «Это три основных вида рыбы, которые производятся у нас и поставляются в основном в магазины области и столицы. В ряде хозяйств выращивают и такие виды рыбы, как карась, щука, сом, судак», – заявил глава областного минсельхозпрода Андрей Разин.

В регионе товарным рыбоводством занимаются 20 организаций. В числе самых крупных – Бисеровский рыбокомбинат в Богородском округе, Егорьевский рыбокомбинат «Цна», рыбхоз «Клинский», «Нарские острова» в Одинцовском округе, Научный центр по генетике и селекции рыб в Дмитровском округе и Коломенский рыбхоз «Осенка».

«Еще три инвестпроекта аквакультуры реализуются в Серпуховском округе, Лыткарине и Кашире. По нашим планам, показатель производства товарной рыбы в этом году должен превзойти цифру 5,2 тыс. тонн», – отметил Андрей Разин.

Fishnews