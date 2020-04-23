23 апреля 2020 года

Сергей Слепченко: На карантине люди рыбу есть не перестали

В условиях мероприятий по предотвращению пандемии розничная сеть по продаже рыбы и морепродуктов компании «Акватехнологии» только наращивает оборот. Как рассказал директор предприятия Сергей Слепченко, приоритеты покупателей меняются, но в целом спрос растет.

Компания «Акватехнологии» специализируется на прибрежном промысле в подзоне Приморье. Предприятие добывает как рыбу (минтай, треску, камбалу и другие виды), так и морепродукты. Например, по моллюскам-«зарывашкам» на долю «Акватехнологий» приходится до 90% общего вылова в Приморье.

Как рассказал Fishnews Сергей Слепченко, в настоящее время на промысле в компании работает пять судов типа РС-300. Уловы доставляются на рыбоперерабатывающий завод в селе Каменка Дальнегорского городского округа. Часть готовой продукции отправляется либо на экспорт, либо в другие регионы России, а часть – развозится по северо-восточным районам Приморского края. В райцентрах есть фирменные павильоны розничной торговли, в более мелкие населенные пункты рыба и морепродукты доставляются рефрижераторами один-два раза в неделю. В ассортименте – парная рыба и продукция глубокой переработки: пресервы, филе, фарш, сушеные и вяленые деликатесы.

Компания «Акватехнологии» в полном объеме работает в условиях борьбы с пандемией коронавируса. «Наша компания обеспечивает население продуктами питания и к тому же входит в число социально значимых предприятий для Приморского края – как по объему выплачиваемых налогов, так и по числу работающих. Поэтому нас не приостановили. Конечно, мы и организовали на предприятии дезинфекцию, и обеспечили персонал средствами защиты, и температуру сотрудникам измеряем», – подчеркнул Сергей Слепченко.

По словам собеседника Fishnews, в условиях карантинных мер в розничной сети «Акватехнологий» в приморской глубинке растет оборот. «С одной стороны, покупатели привыкли к нам и знают, что мы поставляем свежайшую продукцию, не лежавшую долго на складах. С другой стороны, в условиях кризиса люди больше стремятся сэкономить, покупая рыбу напрямую у производителя, без посреднической наценки. Это дешевле, чем другие белковые продукты».

Сергей Слепченко отметил, что в последние недели покупательские привычки стали меняться. «Идет перераспределение покупок от продукции премиум-сегмента к каким-то более простым, понятным и доступным по цене категориям», – отметил он.

Чтобы помочь населению северных районов Приморского края компания «Акватехнологии» проводит благотворительную акцию, раздавая бесплатно рыбные продуктовые наборы пенсионерам и малоимущим. Часть наборов распределяется через профсоюзы. Сформировано 4,5 тыс. наборов, общим объемом 12,2 тонны и стоимостью 1,9 млн рублей.

«Такие акции мы проводим дважды в год: к Новому году и к 9 Мая, – рассказал директор компании. – Начинали в 2015 году с 15 тонн в год, потом увеличили до 20 тонн, затем – до 25 тонн. В этот раз акция совпала с инициативой губернатора Приморского края Олега Кожемяко создать запас продуктов для социально незащищенных слоев населения на время самоизоляции».

Fishnews