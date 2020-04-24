24 апреля 2020 года

Центр мониторинга ответил на вопросы о новом порядке подачи ССД

ЦСМС опубликовал первую партию ответов на вопросы, возникающих по новым правилам передачи данных в отраслевую систему мониторинга водных биоресурсов.

Напомним, что с 6 мая вступит в силу новый порядок передачи данных в ОСМ. Документ определяет правила, по которым юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся рыболовством, должны предоставлять информацию в отраслевую систему мониторинга.

Центр системы мониторинга рыболовства и связи пообещал на своем сайте отвечать на вопросы по новому порядку. Сейчас уже публикуются первые такие разъяснения, сообщает корреспондент Fishnews.

В частности, ЦСМС ответил на вопрос, каким образом должны подаваться судовые суточные донесения за 6 мая с учетом перехода на передачу ССД в формате 23:59 UTC.

«ССД за 6 мая должно быть передано на 00:00 6 мая судового времени, далее ССД за 7 мая передается на 23:59 UTC 7 мая, в которое должны быть включены показатели промысловой деятельности за период с 00:00 7 мая по судовому времени до 23:59 по UTC 7 мая», - рассказали в Центре. Отмечено, что эта информация доведена до сведения пограничных органов.

Переход на формат UTC не противоречит действующим нормативно-правовым актам и вводится для унификации с международными стандартами отчетности, заявили в ЦСМС.

На сайте учреждения размещена форма обратной связи, которая позволяет по интернету задать вопросы о новом порядке передачи данных в ОСМ.

Fishnews