24 апреля 2020 года

РРПК запустила проверку персонала на коронавирус

«Русская рыбопромышленная компания» расширила список мер по противодействию распространению коронавируса. С 22 апреля РРПК проводит тестирование на COVID-19 своих сотрудников во Владивостоке.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции во Владивостоке «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) с 22 апреля одной из первых в регионе начала проводить профилактическое тестирование на COVID-19 своих сотрудников. Забор биоматериала медицинские работники проводят на территории офисов компании, после чего пробы направляются для исследования в лабораторию.

«Обследование пройдут все офисные сотрудники, обеспечивающие непрерывную работу предприятия», – сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК. В компании надеются, что это позволит выявить даже бессимптомных носителей коронавируса и предотвратить заражение других людей.

«Безопасность и здоровье сотрудников – ключевая ценность компании. Для обеспечения охраны здоровья и предотвращения распространения нового вида вирусной инфекции в РРПК проводится ряд профилактических мер. В их числе – тестирование на COVID-19 аккредитованной медицинской лабораторией, – заявил генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. – Процесс обследования исключает скопление людей, чтобы не подвергать их опасности заражения».

Тестирование дополнит перечень мер, принятых РРПК для противодействия распространению заболевания. В компании действует режим повышенной готовности, создан оперативный штаб для контроля вопросов профилактики COVID-19. Часть сотрудников переведена на удаленную работу, все рабочие совещания проводятся дистанционно, отменены деловые поездки. Людей регулярно информируют о способах предотвращения заражения коронавирусом и правилах поведения во время пандемии.

На объектах РРПК установлены повышенные требования к личной гигиене работников, в обязательном порядке осуществляется контроль здоровья. Все сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты. На судах компании и в офисах дезинфицируются места общего пользования и рабочие места, организованы дополнительные закупки гигиенических и дезинфицирующих средств, средств защиты, медикаментов. Кроме того, компания ведет мониторинг на наличие симптомов заболевания у сотрудников, работающих из дома. Им поручено ежедневно вносить в электронный «Журнал здоровья» информацию о себе и находящихся рядом членах семьи.

Ранее распоряжением правительства Приморского края «Русская рыбопромышленная компания» была включена в список организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность. Деятельность РРПК не приостанавливается, при этом на предприятии соблюдаются все рекомендации ВОЗ и Роспотребнадзора по профилактике заболеваний, уточнили в пресс-службе компании.

Fishnews