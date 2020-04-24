Новости
С 22 апреля «Русская рыбопромышленная компания» проводит тестирование на COVID-19 своих сотрудников во Владивостоке. Фото пресс-службы РРПК

РРПК запустила проверку персонала на коронавирус

«Русская рыбопромышленная компания» расширила список мер по противодействию распространению коронавируса. С 22 апреля РРПК проводит тестирование на COVID-19 своих сотрудников во Владивостоке.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции во Владивостоке «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) с 22 апреля одной из первых в регионе начала проводить профилактическое тестирование на COVID-19 своих сотрудников. Забор биоматериала медицинские работники проводят на территории офисов компании, после чего пробы направляются для исследования в лабораторию.

«Обследование пройдут все офисные сотрудники, обеспечивающие непрерывную работу предприятия», – сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК. В компании надеются, что это позволит выявить даже бессимптомных носителей коронавируса и предотвратить заражение других людей.

«Безопасность и здоровье сотрудников – ключевая ценность компании. Для обеспечения охраны здоровья и предотвращения распространения нового вида вирусной инфекции в РРПК проводится ряд профилактических мер. В их числе – тестирование на COVID-19 аккредитованной медицинской лабораторией, – заявил генеральный директор РРПК Виктор Литвиненко. – Процесс обследования исключает скопление людей, чтобы не подвергать их опасности заражения».

Тестирование дополнит перечень мер, принятых РРПК для противодействия распространению заболевания. В компании действует режим повышенной готовности, создан оперативный штаб для контроля вопросов профилактики COVID-19. Часть сотрудников переведена на удаленную работу, все рабочие совещания проводятся дистанционно, отменены деловые поездки. Людей регулярно информируют о способах предотвращения заражения коронавирусом и правилах поведения во время пандемии.

На объектах РРПК установлены повышенные требования к личной гигиене работников, в обязательном порядке осуществляется контроль здоровья. Все сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты. На судах компании и в офисах дезинфицируются места общего пользования и рабочие места, организованы дополнительные закупки гигиенических и дезинфицирующих средств, средств защиты, медикаментов. Кроме того, компания ведет мониторинг на наличие симптомов заболевания у сотрудников, работающих из дома. Им поручено ежедневно вносить в электронный «Журнал здоровья» информацию о себе и находящихся рядом членах семьи.

Ранее распоряжением правительства Приморского края «Русская рыбопромышленная компания» была включена в список организаций, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность. Деятельность РРПК не приостанавливается, при этом на предприятии соблюдаются все рекомендации ВОЗ и Роспотребнадзора по профилактике заболеваний, уточнили в пресс-службе компании.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: владивостокправительствороспотребнадзор
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Лев БОЧАРОВ

Советник президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Лев БОЧАРОВ

Заказ отраслевой науке генерируется с учетом интересов бизнеса

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр КОЗЛОВ. Фото пресс-службы Минвостокразвития

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Александр КОЗЛОВ

Заказы рыбаков – это новые возможности для наших верфей

Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир КАШИН

Председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

Владимир КАШИН

Мы не допустим дестабилизации рыбохозяйственного комплекса

Все материалы

Интервью

Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Павел КОЛОТУШКИН

Вице-президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Павел КОЛОТУШКИН

Рыбалка для сахалинца – не просто работа

Руководитель службы аквакультуры группы компаний «Гидрострой» Владимир САМАРСКИЙ

Руководитель службы аквакультуры группы компаний «Гидрострой»

Владимир САМАРСКИЙ

Лосось с заводской пропиской

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

«Гильотина» внушает надежду

Руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Отрасли нужно спокойное регулирование

Все интервью

Личное мнение

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений КАБАНОВ

Заместитель председателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки

Евгений КАБАНОВ

Отрывать от рыбаков отраслевую науку недопустимо

Директор Центра оценки регулирующего воздействия ВШЭ Даниил ЦЫГАНКОВ

Директор Центра оценки регулирующего воздействия ВШЭ

Даниил ЦЫГАНКОВ

Снятие лишних требований – самый простой способ помочь экономике

Все материалы

Крупным планом

По итогам прошлого года предприятия Росрыбхоза произвели 204,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры

Совет Росрыбхоза утвердил новые задачи

Бизнес вложился в современные береговые производства, однако «прибрежка» продолжает сталкиваться с проблемами

«Прибрежка» Северного бассейна снова столкнулась с проблемами

Хрупкий лед не останавливает любителей зимней рыбалки

По тонкому льду

Получите скидку 3% на оборудование для первичной переработки рыбы

«ПУТИНА-2020»: Специальное предложение от «Технологического оборудования»

Все материалы

События

На «Продэкспо» традиционно действовал салон «Рыба и морепродукты». Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» стала еще популярнее

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) прошло 7 февраля в Москве

ВАРПЭ – голос рыбаков на всех уровнях власти

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.