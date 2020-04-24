24 апреля 2020 года

Совет Росрыбхоза утвердил новые задачи

По итогам прошлого года предприятия Росрыбхоза произвели 204,5 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры, плановые задания выполнены. Рыбоводы собираются увеличивать производство и далее, но с оглядкой на экономическую ситуацию и природные факторы.

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 ежегодное заседание совета Ассоциации «Росрыбхоз», запланированное на конец марта, пришлось провести в заочной форме. Правление ассоциации разослало членам совета отчет о работе, проделанной в 2019 г., и информацию об основных производственных показателях предприятий.

Объем производства продукции аквакультуры составил 204,5 тыс. тонн – 176,8 тыс. тонн товарной рыбы и других гидробионтов и 27,7 тыс. тонн рыбопосадочного материала. Хозяйства, входящие в Росрыбхоз, обеспечивают выпуск 71,3% продукции товарного рыбоводства в целом по России. Доля реализации продукции товарной аквакультуры членами отраслевого объединения еще выше – 75,5% от общероссийского объема. По сравнению с 2018 г. рост объемов производства товарной рыбы составил 21,4%, сообщили Fishnews в ассоциации.

Плановые задания, установленные для членов Росрыбхоза год назад, выполнены по всем направлениям. Реализация товарной рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах – на 117,9%, добыча рыбы в естественных водоемах – на 104,3%, производство пищевой рыбной продукции, включая консервы, – на 108,1%, выпуск консервов и пресервов – на 100,2%.

Прошлый год показал востребованность у предприятий аквакультуры такой меры господдержки, как кредитование по ставке до 5% для сельхозтоваропроизводителей. Льготными кредитами на приобретение кормов, ветеринарных препаратов и рыбопосадочного материала смогли воспользоваться рыбоводные хозяйства Белгородской, Костромской, Московской, Рязанской, Тамбовской, Вологодской, Астраханской, Ростовской областей и республики Башкортостан.

К факторам, которые могут негативно отразиться на отрасли в ближайшей перспективе, в ассоциации в первую очередь относят изменения налогового законодательства. В связи поэтапным введением НДС для плательщиков единого сельхозналога многим предприятиям приходится перестраивать работу. В текущем году НДС обязаны платить уже хозяйства, доход которых от реализации товаров превысит 80 млн рублей.

Беспокойство у рыбоводов вызывают и погодные условия. В ассоциации обращают внимание на важность своевременного проведения в этом году противоэпизоотических мероприятий, включая разгрузку зимовальных прудов, лечебно-профилактическую обработку рыбопосадочного материала при пересадке в нагульные и выростные пруды и другие виды работ.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.