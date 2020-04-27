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Камчатский краб

ОДУ камчатского краба готовятся перераспределить между подзонами

Отраслевая наука предложила увеличить общий допустимый улов камчатского краба на 2020 г. в Западно-Камчатской подзоне, в Камчатско-Курильской - снизить. Суммарный ОДУ при этом не изменится.

Материалы, обосновывающие изменение ОДУ камчатского краба в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах, опубликованы на сайте Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО).

Пик промыслового запаса камчатского краба на Западной Камчатке пройден в 2017 г., затем наблюдалось снижение, однако ресурс находится на достаточно высоком уровне, отмечают специалисты. Статус запаса можно рассматривать как стабильный, говорится в обоснованиях.

Суммарный ОДУ камчатского краба в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах на 2020 г. составляет 15,405 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews. «Стабильное состояние запаса подтверждает целесообразность рекомендованной на 2020 год величины изъятия камчатского краба в целом на шельфе Западной Камчатки на 2020 год на уровне 2019 года – 15,405 тыс. тонн», - обратили внимание специалисты.

При этом ученые заявили о ежегодном с 2018 г. снижении численности промыслового запаса камчатского краба в Камчатско-Курильской подзоне до минимального значения в 2019 г. В промысловых районах Западно-Камчатской подзоны наблюдается пополнение промзапаса за счет миграции особей из запретных районов. Таким образом, происходит перераспределение запаса между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами.

В связи с этим отраслевая наука рекомендовала увеличить общий допустимый улов камчатского краба в Западно-Камчатской подзоне на 0,861 тыс. тонн - с 11,022 тыс. тонн до 11,883 тыс. тонн; в Камчатско-Курильской – уменьшить на 0,861 тыс. тонн - с 4,383 тыс. тонн до 3,522 тыс. тонн. Суммарный ОДУ при этом не меняется.

В обоснованиях отмечено, что перераспределение запаса между подзонами наблюдалось у Западной Камчатки не один раз за всю историю изучения популяции камчатского краба. «Соотношение запаса в действительности не оказывает воздействия на его общее состояние», - подчеркнули ученые.

Fishnews

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НазадМетки: ОДУкамчаткакраб
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