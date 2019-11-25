Новости
Добыча краба на Дальнем Востоке

Краб разойдется по пользователям

Более 79 тыс. тонн крабов разрешено в следующем году к добыче на Дальнем Востоке. Допустимый улов основных промысловых объектов остался практически на уровне 2019 г.

Напомним, что общий допустимый улов во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономзоне РФ на предстоящий год утвержден приказом Минсельхоза от 29 октября 2019 г. № 610. Чуть позже вышел ОДУ еще по целому ряду объектов промысла.

ОДУ крабов в Дальневосточном бассейне на 2020 г. составляет более 79 тыс. тонн. Как сообщает корреспондент Fishnews, допустимый улов основного объекта крабового промысла – стригуна опилио в Северо-Охотоморской подзоне – не изменился: в следующем году, как и в нынешнем, разрешено добыть 21 тыс. тонн.

На прежнем уровне остался и разрешенный вылов камчатского краба в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах – 11 022 тонны и 4383 тонны. Без изменений и ОДУ синего краба в Западно-Камчатской подзоне – 3316 тонн.

Синего краба в Западно-Беринговоморской зоне разрешено поймать, как и в 2019 г., 3997 тонн. Без изменений ОДУ опилио в этом промысловом районе – 1668 тонн.

Снизился допустимый улов краба-стригуна бэрди в Петропавловско-Командорской подзоне – с 797 тонн в 2019 г. до 638 тонн в 2020 г. ОДУ этого объекта в Западно-Беринговоморской зоне остался практически на уровне нынешнего года: 247 тонн в 2019 г. и 249 тонн в 2020 г. В Карагинской подзоне общая квота вылова бэрди сократилась с 230 тонн до 184 тонн.

ОДУ краба-стригуна ангулятуса в Северо-Охотоморской подзоне несколько снизился: 2458 тонн в следующем году против 2520 тонн в нынешнем. Сократился и допустимый улов этого объекта в Восточно-Сахалинской подзоне: с 7194 тонн в 2019 г. до 6100 тонн в 2020 г.

Несколько снизился ОДУ равношипого краба в Северо-Охотоморской подзоне: с 1943 тонн в этом году до 1773 тонн в следующем.

Разрешенный к добыче объем камчатского краба в Северо-Охотоморской подзоне остался на уровне 2019 г. – 767 тонн. Не изменился и ОДУ синего краба в Северо-Охотоморской подзоне – 603 тонны.

Существенно снизился допустимый улов камчатского краба в подзоне Приморье: с 351 тонны в текущем году до 133 тонн в 2020 г. Сокращение отмечено и по синему крабу в этом промрайоне: с 967 тонн в 2019 г. до 571 тонны в следующем. ОДУ краба-стригуна красного в подзоне Приморье вырос с 7900 тонн до 8300 тонн.

Со следующего года краб впервые будет осваиваться в рамках нового вида квот – добычи в инвестиционных целях. Доли распределены по итогам аукциона, который Росрыболовство провело в октябре.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: ОДУдальний востоккрабросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Ищем пути развития в новых условиях

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

На отрасль стали смотреть другими глазами

Все материалы

Интервью

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Анатолий ЛЕОНТЬЕВ

Безопасность мореплавания начинается на берегу

Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ) Арсен МИРЗОЯН

Руководитель Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ)

Арсен МИРЗОЯН

Разграничение рыболовных зон на Каспии еще предстоит согласовать

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Министр рыбного хозяйства Камчатского края

Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Хорошие уловы возвращаются инвестициями

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

В развитии отрасли важно делать ставку на инженерную мысль

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Глубоководный промысел требует особой поддержки

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

И.о. руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области

Иван РАДЧЕНКО

Новый закон откроет новые возможности перед рыбаками

Все материалы

Крупным планом

Завод по судоремонту и судостроению запустят в Невельске

Сахалинские рыбаки решили опробовать судостроение

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством. Скриншот из видео пользователя Youtube Предпенсионер

Почему государство не покончит с северокорейским браконьерством

Мешок проекта 76, предназначенный для судов типа СТР-503. Такой мешок может использоваться в тралах разных моделей

«Фишеринг сервис»: Идем на восток!

Завод Moon Tech в Янтае (КНР) регулярно пополняется современным оборудованием: 3D-принтер позволяет печатать матрицы с точностью до 0,2 мм

Moon Tech: Холод под контролем

Все материалы

События

На выставке в Циндао компании вновь выступили с единым стендом

Русская рыба мощно выступила в Циндао

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Все события

Продвигая рыбу

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Минтай пришел

Минтай пришел

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.