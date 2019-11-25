25 ноября 2019 года

Краб разойдется по пользователям

Более 79 тыс. тонн крабов разрешено в следующем году к добыче на Дальнем Востоке. Допустимый улов основных промысловых объектов остался практически на уровне 2019 г.

Напомним, что общий допустимый улов во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономзоне РФ на предстоящий год утвержден приказом Минсельхоза от 29 октября 2019 г. № 610. Чуть позже вышел ОДУ еще по целому ряду объектов промысла.

ОДУ крабов в Дальневосточном бассейне на 2020 г. составляет более 79 тыс. тонн. Как сообщает корреспондент Fishnews, допустимый улов основного объекта крабового промысла – стригуна опилио в Северо-Охотоморской подзоне – не изменился: в следующем году, как и в нынешнем, разрешено добыть 21 тыс. тонн.

На прежнем уровне остался и разрешенный вылов камчатского краба в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах – 11 022 тонны и 4383 тонны. Без изменений и ОДУ синего краба в Западно-Камчатской подзоне – 3316 тонн.

Синего краба в Западно-Беринговоморской зоне разрешено поймать, как и в 2019 г., 3997 тонн. Без изменений ОДУ опилио в этом промысловом районе – 1668 тонн.

Снизился допустимый улов краба-стригуна бэрди в Петропавловско-Командорской подзоне – с 797 тонн в 2019 г. до 638 тонн в 2020 г. ОДУ этого объекта в Западно-Беринговоморской зоне остался практически на уровне нынешнего года: 247 тонн в 2019 г. и 249 тонн в 2020 г. В Карагинской подзоне общая квота вылова бэрди сократилась с 230 тонн до 184 тонн.

ОДУ краба-стригуна ангулятуса в Северо-Охотоморской подзоне несколько снизился: 2458 тонн в следующем году против 2520 тонн в нынешнем. Сократился и допустимый улов этого объекта в Восточно-Сахалинской подзоне: с 7194 тонн в 2019 г. до 6100 тонн в 2020 г.

Несколько снизился ОДУ равношипого краба в Северо-Охотоморской подзоне: с 1943 тонн в этом году до 1773 тонн в следующем.

Разрешенный к добыче объем камчатского краба в Северо-Охотоморской подзоне остался на уровне 2019 г. – 767 тонн. Не изменился и ОДУ синего краба в Северо-Охотоморской подзоне – 603 тонны.

Существенно снизился допустимый улов камчатского краба в подзоне Приморье: с 351 тонны в текущем году до 133 тонн в 2020 г. Сокращение отмечено и по синему крабу в этом промрайоне: с 967 тонн в 2019 г. до 571 тонны в следующем. ОДУ краба-стригуна красного в подзоне Приморье вырос с 7900 тонн до 8300 тонн.

Со следующего года краб впервые будет осваиваться в рамках нового вида квот – добычи в инвестиционных целях. Доли распределены по итогам аукциона, который Росрыболовство провело в октябре.

Fishnews