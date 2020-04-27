27 апреля 2020 года

Предприятиям Сахалинской области предлагают субсидии

Агентство по рыболовству Сахалинской области открыло прием заявок на субсидии для предприятий отрасли. Это в том числе поддержка аквакультуры, производителей консервов.

Информация о приеме заявок опубликована в газете «Губернские ведомости» 24 апреля, документы будут приниматься в течение 30 календарных дней с этой даты, рассказали Fishnews в агентстве по рыболовству Сахалинской области.

Поддержка предусматривается по трем направлениям. Первое – это субсидии для предприятий, занимающихся лососевой аквакультурой. Возмещаться будет часть затрат на приобретение посадочного материала (оплодотворенной икры) и кормов для подращивания молоди тихоокеанских лососей. Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением правительства области от 5 марта 2020 г. № 96.

Второе – это поддержка производителям консервов. Ее предоставление регламентировано постановлением правительства региона от 11 августа 2017 г. № 371.

Третье – это возмещение затрат на выплату кредитов, лизинговых платежей и первого взноса по договорам лизинга на мероприятия по развитию прибрежного рыболовства и береговой переработки. Здесь поддержка оказывается согласно постановлению областного правительства от 19 марта 2020 г. № 123.

Fishnews