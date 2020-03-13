13 марта 2020 года

Сахалинская область поможет развиваться рыбоводам

Поддержку предприятиям, восполняющим лососевые запасы, возобновят в Сахалинской области. Региональное правительство определило правила предоставления субсидий.

Порядок возмещения части затрат предприятиям, занимающимся лососевой аквакультурой, определен постановлением правительства Сахалинской области от 5 марта 2020 г. № 96.

Поддержка будет оказываться в рамках региональной госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса. В 2018–2019 гг. средства по этому направлению не предусматривались, однако теперь, в рамках поручения губернатора Валерия Лимаренко, такая работа возобновляется, сообщил Fishnews руководитель областного агентства по рыболовству Иван Радченко.

Субсидироваться будет часть затрат на приобретение посадочного материала (оплодотворенной икры) и кормов для подращивания молоди тихоокеанских лососей.

Для получения господдержки нужно в том числе отчитаться, сколько на предприятии работников и нет ли задолженность по заработной плате. Также нужно подтвердить выпуск молоди лосося, закладку икры на инкубацию.

Извещение о начале приема заявок на субсидии областное агентство по рыболовству должно будет опубликовать на своем сайте, а также в газете «Губернские ведомости». Отбирать получателей будут на конкурсной основе.

Постановление областного правительства и порядок предоставления субсидии смотрите в прикрепленных файлах.

Fishnews