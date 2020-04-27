27 апреля 2020 года

СЗРК сертифицировал 100% промыслов

В компанию к ранее получившим сертификат MSC треске, пикше и камчатскому крабу добавились палтус и краб-стригун опилио. «Теперь все наши промыслы сертифицированы», – отметил исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

На минувшей неделе сразу два российских промысла в Баренцевом море объявили о завершении сертификации на соответствие стандартам Морского попечительского совета (MSC). Промыслы гренландского (черного) палтуса и краба-стригуна опилио получили статус устойчивых и хорошо управляемых, а продукция, которая выпускается из уловов этих видов, может помечаться голубым лейблом MSC.

Под сертификацию попали 70% квот на вылов краба-стригуна опилио на Северном бассейне. Его добычей занимается Ассоциация краболовов Севера. Промысел палтуса в норвежской и российской экономзонах, а также в районе Шпицбергена ведут компании, входящие в Северо-Западный рыбопромышленный консорциум (СЗРК). Допустимые к вылову объемы ежегодно устанавливаются Совместной российско-норвежской комиссией по рыболовству.

По словам исполнительного директора СЗРК Сергея Несветова, сертификация палтуса и краба-стригуна опилио завершает процесс, начатый компанией в 2016 г. «Все 100% промыслов СЗРК сертифицированы на соответствие критериям MSC. Можно с уверенностью говорить, что сертификация стала неотъемлемой частью нашей бизнес-модели», – рассказал он корреспонденту Fishnews.

«Как один из лидеров российского промышленного рыболовства СЗРК изучает и внедряет у себя лучшие мировые практики, в том числе в отношении устойчивости промыслов. Наш бизнес прямо зависит от состояния ресурсов, на которых мы работаем, поэтому мы более чем кто-либо заинтересованы в том, чтобы эти ресурсы пребывали в стабильном состоянии, чтобы мы могли их рационально эксплуатировать годами и десятилетиями. В этом смысле интересы ответственного бизнеса, крупного и легального, и интересы государства абсолютно совпадают», – отметил представитель консорциума.

В целях совершенствования управления рыболовством руководство СЗРК намерено и в дальнейшем развивать взаимодействие с наукой и экологами. «Мы сотрудничаем и с ПИНРО (Полярным филиалом ВНИРО) как с отраслевым институтом, и с российским отделением WWF, и с другими организациями, которые работают в этой области. Мне кажется, эта практика обогащает обе стороны», – уверен Сергей Несветов.

Важность этого направления подчеркивают и в Морском попечительском совете. «Мы надеемся, что в течение следующих лет эти промыслы продолжат сотрудничать с учеными и неправительственными организациями, чтобы провести улучшения, необходимые для проведения сертификации в будущем. В том числе улучшения стратегий лова и сбора информации, которые вносят вклад в долгосрочную устойчивость морских экосистем», – заявил директор по развитию программ MSC Камиль Дерикс.

По информации MSC, общее число сертифицированных российских промыслов достигло 42, из которых 18 находятся в Баренцевом море.

Fishnews