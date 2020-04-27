27 апреля 2020 года

Минюст рассказал о «рыбных» замечаниях к проекту КоАП

Министерство юстиции подвело итоги публичного обсуждения проекта нового КоАП. Ведомство сообщает, что учло и замечания по статьям о нарушениях в сфере рыболовства.

Напомним, что в январе проект нового Кодекса об административных правонарушениях был опубликован на профильном сайте regulation.gov.ru. Разработчиком документа выступило Министерство юстиции.

Всего поступило около 1300 предложений, подвели в ведомстве итоги публичного обсуждения.

Минюст заявил о решении снизить до действующего уровня размеры административных штрафов, по которым предполагалось повышение.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в сводку предложений по результатам публичного обсуждения вошли и замечания по главе 17 проекта КоАП «Административные правонарушения в области охраны‎ окружающей среды и природопользования».

Так, разработчик отмечает, что учел в законопроекте предложения группы «Норебо» (объединяет рыбопромышленные предприятия Северного и Дальневосточного бассейнов). В частности, эксперты обратили внимание, что вызывает сомнение обоснованность выделения такого количества самостоятельных составов правонарушений. Сообщается, что учтены и замечания по понятийному аппарату КоАП в части рыболовства.

В Минюсте пообещали, что доработанный по итогам публичного обсуждения законопроект будет размещен на regulation.gov.ru после формирования окончательной редакции документа.

Fishnews