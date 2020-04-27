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Дрифтерный промысел лосося

История с запретом дрифтера до сих пор отзывается в судах

Московский арбитраж отказал компании, за которой были закреплены квоты вылова лососей в российской экономзоне, во взыскании убытков с государства. У истца была возможность осваивать предоставленные объемы, но не дрифтерными сетями, а разрешенными орудиями лова, посчитали в суде.

Дрифтероловы до сих пор пытаются решить с государством вопросы по заключенным договорам. Одна из компаний обратилась в Арбитражный суд города Москвы с иском к государству в лице Минсельхоза России. Истец потребовал возместить убытки – более 1,4 млрд рублей. Однако арбитраж не нашел вины министерства или подведомственных ему организаций в неосвоении предоставленных пользователю квот.

В судебном акте содержится отсылка на решение Верховного суда РФ от 13 июля 2017 г. по делу № АКПИ17-387, сообщает корреспондент Fishnews. Тогда ВС отказал в признании недействующим пункта, включившего в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна ограничения по орудиям лова анадромных видов рыб в исключительной экономзоне и территориальном море РФ.

«Как следует из указанного судебного акта, оспариваемое положение не лишает истца права осуществлять промышленное рыболовство в исключительной экономической зоне Российской Федерации с применением не запрещенных Правилами орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов, а утверждения истцов о неэффективности разрешенных орудий и способов добычи (вылова) не может быть предметом рассмотрения», – ссылается арбитраж на решение Верховного суда.

Арбитражный суд отметил, что условиями аукциона, по результатам которого заключены договоры на доли квот, не определены орудия лова, а значит, «запрет на применение дрифтерных сетей не свидетельствует о невозможности достижения истцом предоставленных квот».

В судебном решении говорится, что истец не предпринял мер, чтобы получить разрешенные орудия лова, «а напротив предприняты действия дальнейшего осуществления лова с применением дрифтерных сетей путем маскировки под поверхностные ловушки, что установлено постановлением Камчатского краевого суда (…)».

Отсутствие у компании разрешенных орудий лова при установленных обстоятельствах – предпринимательский риск, посчитали в суде.

«В таком случае не имеется взаимосвязи отсутствия каких-либо сведений в справочниках орудий лова и кодов ОСМ разрешенных орудий лова и невозможностью достижения истцом предоставленных квот по вине Министерства сельского хозяйства РФ либо подведомственных организаций», - пришел к выводу арбитраж.

Напомним, что федеральный закон о запрете добычи лососей плавными (дрифтерными) сетями президент Владимир Путин подписал в июне 2015 г. Анадромные виды рыб запрещено ловить дрифтерными сетями при осуществлении промышленного рыболовства, рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях и прибрежного рыболовства во внутренних морских водах, в территориальном море и в исключительной экономической зоне РФ. Норма вступила в силу с 2016 г. При этом остались уже заключенные договоры на доли квот добычи лососей.

Fishnews

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