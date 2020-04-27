27 апреля 2020 года

Ксения Собчак показала краба в новом свете

Широкое внимание к крабовому бизнесу привлекла информация о покупке телеведущей Ксенией Собчак долей в крабовых компаниях «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс».

СМИ и соцсети отреагировали большим количеством публикаций на информацию о приходе Ксении Собчак в сектор добычи краба. Тут же появилось множество версий, как это связано с делом сахалинского бизнесмена Олега Кана и переделом крабовых квот.

Телеведущая подтвердила решение приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке, сообщает РБК.

Как отмечает Forbes, поучаствовать в крабовом бизнесе Ксении Собчак предложил бывший топ-менеджер «Роснефти» и ее давний знакомый Игорь Соглаев (в сделках его представляет жена), с которым у телеведущей было несколько совместных бизнес-проектов. Игорь Соглаев должен был стать проектным менеджером, а Ксения Собчак выступала бы в роли финансового инвестора. «Сумму сделки она называть отказалась, но отметила, что она крупная: «Речь о миллионах долларов», – говорится в публикации.

Ксения Собчак рассказала, что с Олегом Каном начала общаться после прямой линии с президентом, во время которой был поднят вопрос о тяжелом положении Рыбокомбината «Островной». «Курильский универсальный комплекс», напомним, стал стратегическим инвестором по восстановлению предприятия на Шикотане.

«Собчак утверждает, что Олег Кан на данный момент не имеет отношения к бизнесу, доли в котором она купила, но продолжает консультировать менеджмент, «как, наверное, лучший профессионал в этой отрасли». Кан был основателем «Курильского универсального комплекса», но два года назад вышел из бизнеса и сейчас «не связан с ним ни юридически, ни фактически», говорит Соглаев», – сказано в публикации РБК.

Регистрация права перехода долей была приостановлена из-за ареста компаний «КУК» и «Монерон», наложенного 30 марта Южно-Сахалинским городским судом. Мера предусмотрена до 15 мая 2020 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Сообщается, что бизнес будет объединен в группу «Монерон», причем партнеры рассматривают покупку других крабовых компаний как на Дальнем Востоке, так и на Северном бассейне.

«В последние годы много говорится о закрытости рыбной отрасли – об этом заявляют чиновники и пишут СМИ. С этой точки зрения приход в крабовый бизнес публичных людей как раз и должен быть положительным сигналом. Ксения Анатольевна, как яркий, медийный человек, как бывший кандидат в президенты России, сможет много сделать для популяризации очень непростого труда рыбака», – прокомментировал председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

Fishnews