28 апреля 2020 года

Рыбопереработка Дальнего Востока получила новые нормы выхода

Специалисты ТИНРО актуализировали нормы выхода готовой продукции из рыб Дальнего Востока. Авторы сборника разработали и уточнили в общей сложности 66 критериев.

Сборник «Бассейновые нормы отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве мороженой и кормовой продукции из рыб Дальнего Востока» утвержден Росрыболовством, сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО). Документ носит рекомендательный характер и необходим тем, кто занимается добычей рыбы, ее переработкой и контролем в этой сфере.

Нормы разработаны с учетом текущего состояния ресурсной базы, биологических характеристик сырья в период путин, а также технологических возможностей переработчиков. Такие сборники необходимо актуализировать каждые три года.

Для обоснования норм специалисты лаборатории нормирования ТИНРО на протяжении трех лет проводили опытно-контрольные работы на предприятиях в различных регионах Дальнего Востока.

«Всего в новом сборнике разработано и уточнено 66 норм, 49 из которых вводятся в сборник впервые, – отмечала заведующая лабораторией Елена Чупикова. – Переводные коэффициенты созданы для новых технологических линий, новых способов и видов разделки таких массовых объектов промысла, как тихоокеанские лососи, минтай (икряной и неикряной), камбалы, навага, палтусы, а также дальневосточная сардина».

Проект сборника был согласован и с рядом предприятий Дальнего Востока. Для получения документа нужно обратиться в ТИНРО по телефонам (423) 24-00-652, 24-00-788 или электронной почте tinro@tinro-center.ru.

Fishnews