28 апреля 2020 года

Лондон и Брюссель не смогли поделить британскую рыбу

Завершились пятидневные переговоры между Великобританией и Евросоюзом о доступе рыбаков ЕС к рыбным ресурсам в британских водах после Brexit. Стороны опять зашли в тупик.

Этот раунд переговоров проводился с помощью видеоконференцсвязи. Как сообщает корреспондент Fishnews, участвовали около 100 чиновников с обеих сторон. Диалог завершился «без какого-либо прогресса», комментирует итоги британское издание The Press and Journal.

По его данным, британская сторона обвинила представителей ЕС в том, что они отказываются принять будущий статус Соединенного Королевства как независимого прибрежного государства.

В свою очередь глава европейских переговорщиков Мишель Барнье отверг предложение Великобритании проводить ежегодные переговоры о выделении квот. Он стоял на том, что рыбакам Евросоюза необходима «предсказуемость» в виде сохранения статуса-кво в вопросе доступа в британские воды.

Лондон заявил, что не станет заключать широкомасштабное торговое соглашение, если Брюссель не изменит своей позиции по рыболовству.

Напомним, Соединенное Королевство официально вышло из состава Евросоюза 31 января 2020 г. С этой даты Великобритания потеряла представительство и право голоса в органах власти ЕС, но осталась частью единого экономического пространства до конца года. За это время стороны должны договориться о новых условиях торговли и сотрудничества.

Fishnews

