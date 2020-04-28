28 апреля 2020 года

Для иностранных моряков готовят новый приказ

Минсельхоз готовится обновить условия, на которых иностранцы могут входить в состав экипажей российских рыбопромысловых судов. Новый документ должен прийти на смену приказу Госкомрыболовства в рамках «регуляторной гильотины».

Проект приказа Минсельхоза «Об утверждении условий, на которых иностранные граждане и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна рыбопромыслового флота, плавающего под госфлагом РФ» размещен на портале regulation.gov.ru.

Документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, сообщает корреспондент Fishnews. ОРВ предусмотрена, чтобы заранее выявлять проблемы, которые могут возникнуть с принятием нормативных правовых актов.

Приказ Минсельхоза должен сменить приказ Госкомрыболовства от 29 июля 2002 г. № 299 в рамках механизма «регуляторной гильотины». Напомним, что в рыбной отрасли, как и в других сферах экономики, с помощью «гильотины» должны быть отсечены неэффективные и устаревшие требования. Предполагается, что с 2021 г. ранее принятые на федеральном уровне нормативные правовые акты, за рядом исключений, прекратят действовать.

Fishnews