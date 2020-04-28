Минсельхоз обновил список системообразующих предприятий
Министерство сельского хозяйства опубликовал актуализированный перечень системообразующих организаций АПК – с учетом холдинговой структуры бизнеса. В списке 11 компаний и групп компаний рыбной отрасли.
Минсельхоз представил дополненный список системообразующих предприятий агропрома. В отличие от перечня, который ранее опубликовало Минэкономразвития, здесь указаны не только головные (управляющие) компании, но и организации, входящие в состав групп компаний.
Как сообщает корреспондент Fishnews, к группам компаний «Норебо», «Гидрострой», «Океанрыбфлот», «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК), добавились:
- ГК «Монерон». В качестве головной (управляющей) компании указано ООО «Монерон», в качестве связанной – ООО «Курильский универсальный комплекс»;
- ГК «Доброфлот». Головная структура – ООО «Доброфлот». В группе компаний – ООО «Комета», ООО «РК «Новый Мир», «РК «Примрыбфлот», ООО «Путятин», ООО «Трансреффлот», АО «РК «Новый Мир», ООО «Движение»;
- Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина (Камчатский край). В группе компаний - АО «РКЗ «Командор», ООО «Колхоз Ударник», ООО «Азов»;
- АО «Южморрыбфлот»;
- Рыболовецкий колхоз им. Ленина (Хабаровский край);
- АО «Северо-Курильская база сейнерного флота»;
- ООО «Рыболовецкая компания «Вирма».
Включение в перечень не означает автоматически, что компании будет оказана помощь от государства, подчеркнули ранее в Минэкономразвития. Точечная поддержка будет оказываться, если исчерпаны собственные возможности бизнеса, отмечали в министерстве.
Fishnews