28 апреля 2020 года

Минсельхоз обновил список системообразующих предприятий

Министерство сельского хозяйства опубликовал актуализированный перечень системообразующих организаций АПК – с учетом холдинговой структуры бизнеса. В списке 11 компаний и групп компаний рыбной отрасли.

Минсельхоз представил дополненный список системообразующих предприятий агропрома. В отличие от перечня, который ранее опубликовало Минэкономразвития, здесь указаны не только головные (управляющие) компании, но и организации, входящие в состав групп компаний.

Как сообщает корреспондент Fishnews, к группам компаний «Норебо», «Гидрострой», «Океанрыбфлот», «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК), добавились:

- ГК «Монерон». В качестве головной (управляющей) компании указано ООО «Монерон», в качестве связанной – ООО «Курильский универсальный комплекс»;

- ГК «Доброфлот». Головная структура – ООО «Доброфлот». В группе компаний – ООО «Комета», ООО «РК «Новый Мир», «РК «Примрыбфлот», ООО «Путятин», ООО «Трансреффлот», АО «РК «Новый Мир», ООО «Движение»;

- Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина (Камчатский край). В группе компаний - АО «РКЗ «Командор», ООО «Колхоз Ударник», ООО «Азов»;

- АО «Южморрыбфлот»;

- Рыболовецкий колхоз им. Ленина (Хабаровский край);

- АО «Северо-Курильская база сейнерного флота»;

- ООО «Рыболовецкая компания «Вирма».

Включение в перечень не означает автоматически, что компании будет оказана помощь от государства, подчеркнули ранее в Минэкономразвития. Точечная поддержка будет оказываться, если исчерпаны собственные возможности бизнеса, отмечали в министерстве.

Fishnews