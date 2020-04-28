28 апреля 2020 года

Рыбных компаний прибавилось в списке системообразующих

Минэкономразвития обобщило информацию о системообразующих организациях. В перечне стало больше предприятий рыбной отрасли.

Министерство экономического развития сообщило о запуске на своем сайте нового сервиса инфографики и аналитических материалов, в рамках которого уже размещен «перечень системообразующих организаций российской экономики».

«Сервис позволяет отслеживать предприятия по отраслям в каждом регионе с ответственным должностным лицом», - заявили в ведомстве.

Как сообщает корреспондент Fishnews, информация систематизирована по регионам, а также по профильным федеральным органам исполнительной власти. По данным на 28 апреля, по линии Минсельхоза России – 96 организаций. По рыбной отрасли к «Норебо», «Океанрыбфлоту», «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК) и «Гидрострою» добавились ГК «Доброфлот»: ООО «Доброфлот» и АО «Южморрыбфлот», ООО «Рыболовецкая компания «Вирма», АО «Северо-Курильская база сейнерного флота», Рыболовецкий колхоз имени Ленина (Хабаровский край). Значится в списке и ГК «Монерон»: ООО «Монерон», которая привлекла в последние дни внимание информацией о вхождении в бизнес телеведущей Ксении Собчак.

На сайте Минэкономразвития указаны головные (управляющие) компании. В более ранней версии списка Минсельхоза также перечислялись организации, входящие в группу компаний. На сайте аграрного ведомства на момент подготовки материала перечень не обновлен.

Напомним, что в правительстве решили отказаться от единого перечня системообразующих организаций. Работа ведется по отраслевым спискам, относящимся к зоне ответственности профильных ведомств. При этом перечни могут меняться. На региональном уровне определены свои списки системообразующих организаций.

Fishnews