28 апреля 2020 года

Для выхода из кризиса пообещали национальный план

Президент поручил правительству начать подготовку общенационального плана действий по нормализации деловой жизни и восстановлению роста экономики. При этом Владимир Путин заявил, что нужно «обеспечить долгосрочные структурные изменения».

С очередным обращением по ситуации с коронавирусом президент выступил на совещании с главами регионов. Период между праздниками – с 6 по 8 мая – объявлен нерабочим. При этом главы регионов сохранят дополнительные полномочия, и принятие решений по разным субъектам Федерации может разниться.

Правительству, Роспотребнадзору совместно с рабочей группой Госсовета к 5 мая поручено подготовить рекомендации – критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода начиная с 12 мая из режимов ограничений. Это должно делаться исходя из эпидемиологической ситуации и прогнозов ее развития.

При этом Владимир Путин поручил правительство в ближайшее время «подготовить очередной пакт неотложных мер поддержки экономики и граждан», сообщает корреспондент Fishnews.

Правительство совместно с регионами и бизнесом должно начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики, заявил президент.

По словам Владимира Путина, стратегическая цель такого общенационального плана действий – «не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные структурные изменения в российской экономике с учетом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире».

Fishnews