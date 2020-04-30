30 апреля 2020 года

Родословную гольцов древнего озера исследуют ихтиологи

Озеро Эльгыгытгын на Чукотке летом изучат сотрудники Кроноцкого заповедника. Объектами исследования станут эндемичные рыбы водоема, а также обитатели впадающих в него рек и ручьев.

Озеро Эльгыгытгын – древний водоем в северной части континентальной Чукотки. Он возник 2,8 млн лет назад на Анадырском плоскогорье в результате падения метеорита. На протяжении своей истории озеро несколько раз покрывалось льдом на десятки и сотни лет. Затопленный водой кратер заселили арктические рыбы, которые в суровых условиях ледниковых периодов образовали несколько эндемичных видов, рассказали Fishnews в пресс-службе камчатского заповедника.

Задача ихтиологов – выяснить, каким образом рыбы озера пережили ледниковые периоды, изучить видовой состав обитателей рек и ручьев, впадающих в водоем. Также ученые оценят ущерб, который наносит ихтиофауне рыболовный туризм.

Относительно подробные исследования фауны озера проводили в 80-х гг. сотрудники Института биологических проблем Севера ДВО РАН. Ученые описали три эндемичных вида гольцов рода Salvelinus (семейство лососевые). Предположительно, они появились в результате последовательных вселений предков из разных мест и последующей специализации в озере во время оледенений.

«Детальных исследований фауны озера более не проводилось – многие вопросы биологической структуры экосистемы остаются недоизученными – в частности, непонятно, какие адаптации позволили рыбам пережить длительные периоды, когда водоем был покрыт постоянным слоем льда. Ничего не известно о рыбах из многочисленных рек и ручьев, стекающих в бассейн озера. Неясно, какой ущерб наносят популяциям рыб коммерческие рыболовные туры, периодически организуемые туристическими фирмами. В ходе планируемых экспедиционных работ нам предстоит решить все поставленные выше вопросы, а также провести отбор качественных и количественных проб водных беспозвоночных, обитающих в толще воды и на разных глубинах озерного ложа», – рассказал научный сотрудник заповедника Евгений Есин.

Проект реализуется в продолжение глобальных исследований структуры разнообразия водных экосистем Арктики. В прошлом году ихтиологи Кроноцкого заповедника изучили десятки водоемов Корякии и Восточной Чукотки. Были обнаружены эндемичные популяции лососевых рыб, ранее неизвестные науке, отметили в пресс-службе учреждения.

Fishnews