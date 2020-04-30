30 апреля 2020 года

Для наладчиков оборудования открыли границу

Правительство продлило действие ограничений на въезд в Россию иностранных граждан. В то же время исключение сделано для специалистов, которые занимаются наладкой и техобслуживанием зарубежного оборудования.

Ограничения на въезд в Россию иностранцев сохранятся до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Таким образом, распоряжение правительства РФ от 16 марта 2020 г. № 635 продолжит действовать и после 30 апреля.

В то же время расширен список лиц, на которых ограничения не распространяются, сообщает корреспондент Fishnews.

В частности, решено открыть въезд для лиц, участвующих в наладке и технологическом обслуживании оборудования иностранного производства. Предусматривается, что список таких лиц должен направить в ФСБ федеральный орган исполнительной власти, «в сфере ведения которого находится организация - заказчик оборудования иностранного производства».

«Такая мера позволит снизить негативное влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий», - прокомментировал Михаил Мишустин.

Fishnews