30 апреля 2020 года

Китай переходит с рыбы на мясо

По данным китайской таможни, в первом квартале в страну ввезли рыбы и морепродуктов примерно на 3,2 млрд долларов. Это на 27% меньше показателя за октябрь-декабрь прошлого года.

Импорт рыбы и морепродуктов в КНР в стоимостном выражении с октября по ноябрь достиг 4,5 млрд долларов. Результаты первого квартала нынешнего года оказались самыми низкими с 2018 г., а по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. объемы просели на 6,2%, отмечает портал Undercurrent News.

В качестве причин издание называет связанные с пандемией коронавируса ограничения и затоваривание складов с конца 2019 г. до Нового года по лунному календарю (25 января).

Как сообщает корреспондент Fishnews, в течение предыдущих почти трех лет китайский импорт рыбы и морепродуктов непрерывно рос. А в начале 2020 г. КНР продолжила ввозить большие объемы других продуктов животного происхождения, в том числе свинины.

Fishnews