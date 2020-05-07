07 мая 2020 года

Находка останется открытой для работников действующих предприятий

С 8 мая в Приморье вводятся ограничения по въезду в Находкинский городской округ и по выезду с его территории. Такие меры приняты в условиях борьбы с коронавирусом. Решение не распространяется на работников действующих предприятий.

Дополнительные ограничения, которые руководство Приморского края решило ввести в Находкинском городском округе для борьбы с COVID-19, начнут действовать с 6 часов утра 8 мая, сообщает корреспондент Fishnews.

Въезд граждан на территорию округа и выезд с нее будет ограничен. Это мера не распространяется на перемещения «в связи с выполнением трудовых обязанностей в организациях и у индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостановлена в соответствии с законодательством РФ и Приморского края».

Также запрет не предусмотрен для служебных поездок сотрудников федеральных, региональных органов власти, органов местного самоуправления Приморья.

На территории городского округа работают в том числе предприятия рыбной отрасли и смежных сфер.

Fishnews