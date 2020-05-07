07 мая 2020 года

Готовность азовской рыбы к нересту оценивает наука

Специалисты АзНИИРХ завершили полевые исследования по оценке готовности к нересту промысловых рыб Азовского моря – тюльки, бычка и пиленгаса. Собранные данные позволят прогнозировать пополнение запасов и размер будущих уловов.

Экспедиция Азово-Черноморского филиала ВНИРО прошла в Таганрогском заливе в районе поселения Чумбур-Коса в конце апреля. Ученые отобрали материалы, чтобы оценить физиологическое состояние рыб – их тканей, внутренних органов, крови.

Предварительные исследования провели в полевых условиях. Специалисты продолжат изучение и анализ образцов в лабораториях филиала, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ. В филиале добавили, что качество и интенсивность нереста рыб в весенне-летний период дают много информации о состоянии популяции и перспективах ее пополнения в ближайшие годы.

«В результатах этой работы рыбохозяйственной науки очень заинтересованы рыбаки, так как она позволяет прогнозировать величину рыбных запасов, размер будущих уловов», – отметил завлабораторией молекулярной генетики, физиологии и болезней рыб Леонид Бугаев.

Экспедиция в Таганрогском заливе - часть масштабной работы, которую проводит институт для оценки состояния и запасов промысловых рыб Азовского моря и Азово-Черноморского бассейна в целом.

Fishnews