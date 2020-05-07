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Добыча лосося на Камчатке

Камчатка установила сроки приема заявок на «красную» путину

Комиссия по анадромным Камчатского края определила сроки приема заявок на вылов лососей в регионе для промышленного и любительского рыболовства. В общей сложности к освоению рекомендовано 239,5 тыс. тонн.

В протоколе заседания указаны возможные объемы вылова лососей. Как сообщает корреспондент Fishnews, в целом по региону в рамках промышленного, традиционного и любительского лова рекомендовано к освоению 239,5 тыс. тонн. Из них 0,6 тыс. тонн – в Западно-Беринговоморской зоне, 95,8 тыс. тонн – в Карагинской, 19,1 тыс. тонн – Петропавловско-Командорской, 50,6 тыс. тонн – Западно-Камчатской и 73,5 тыс. тонн – Камчатско-Курильской подзонах.

Срок приема заявлений от юридических лиц для промышленного освоения и организации любительского лова установлен до 12 мая включительно.

Отдельно комиссия рассмотрела вопрос о предоставлении в пользование лососей для традиционного рыболовства. Для этого вида лова к освоению предложено 7,6 тыс. тонн.

Как сообщили Fishnews в региональном министерстве рыбного хозяйства, позднее на заседании комиссии по анадромным были определены сроки открытия промысла лососей, режим проходных дней, а также установлены объемы вылова для промышленного рыболовства.

По предварительно установленным срокам, первыми добычу в целях промышленного и традиционного рыболовства, а также любительского рыболовства на морской акватории начнут в Усть-Камчатском, Алеутском и Тигильском районах (за исключением бассейнов рек Палана, Тигиль, Воямполка). Открытие назначено на 1 июня.

Любительский лов лососей в реках и озерах, за исключением рек Паратунка и Авача, начнется 1 июня, в Паратунке и Аваче - 5 июля.

Сроки могут меняться в зависимости от динамики подходов лососей.

Fishnews

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