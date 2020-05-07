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Добыча лосося в Сахалинской области

Рыбаки Сахалинской области могут заявиться на лосось

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Сахалинской области открыла прием заявок на промысел лососей в 2020 г. Всего в островном регионе ожидается вылов более 91 тыс. тонн.

О начале приема заявок для организации путины сообщило агентство по рыболовству Сахалинской области. При этом в ведомстве подчеркнули, что обращения нужно адресовать в региональную комиссию по анадромным. Заявки, направленные в адрес агентства, рассматриваться не будут. На сайте регионального ведомства размещена рекомендуемая форма обращений.

Первоначальный прогноз по вылову тихоокеанских лососей в промысловых районах Сахалинской области - более 91 тыс. тонн. На сайте агентства приводятся объемы, в рамках которых могут подаваться заявки, сообщает корреспондент Fishnews.

Наибольшие ожидания - по Южно-Курильской зоне. Прогнозируемый вылов горбуши здесь составляет 21400 тонн, кеты - 25923 тонны, 30 тонн нерки. В Восточно-Сахалинской подзоне ожидается добыча 19865 тонн горбуши, 13487 тонн кеты, 50 тонн кижуча.

На юго-западе Сахалина (от мыса Крильон до мыса Погиби) прогноз вылова горбуши - 1140 тонн горбуши и 1145 тонн кеты. На северо-востоке (от мыса Погиби до мыса Елизаветы) рекомендуется к добыче 600 тонн горбуши и 1827 тонн кеты.

В Северо-Курильской зоне прогноз по вылову горбуши - 2500 тонн, кеты - 1450 тонн, нерки -1200 тонн, кижуча - 350 тонн. В Камчатско-Курильской подзоне, по мнению специалистов, возможна добыча 500 тонн горбуши, 250 тонн кеты, 200 тонн нерки, 50 тонн кижуча.

Для каждого района промысла сроки подачи обращений ограничены, подчеркнули в агентстве. Эти сроки указаны на его сайте. Обращения, поступившие позднее, рассматриваться не будут.

Fishnews

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