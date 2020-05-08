08 мая 2020 года

Водоемы Южного Урала предлагают под аквафермы

Нижнеобское теруправление Росрыболовства выставило на аукцион 18 рыбоводных участков в Челябинской области – как под индустриальную, так и под пастбищную аквакультуру. Самый дорогой РВУ имеет площадь свыше 9,6 тыс. га и стартовую цену более 7,7 млн рублей.

Торги предполагается провести в Тюмени 18 июня, заявки принимаются до 10 июня. Согласно аукционной документации, участки находятся на водных объектах (озерах и водохранилище) в Аргаяшском, Еткульском, Каслинском, Красноармейском, Октябрьском, Троицком и Увельским районах.

Площадь РВУ – от 37 га до 9,64 тыс. га, стартовые цены – от 26 тыс. до 7,71 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews. Самый дорогой участок расположен на Аргазинском водохранилище.

Все акватории предлагаются на условиях совместного водопользования на 25 лет.

Fishnews