08 мая 2020 года

Министры АТЭС договорились о защите экономики от угроз пандемии

Министры торговли АТЭС договорились содействовать бесперебойной торговле. В условиях пандемиии коронавируса важно сохранять рынки открытыми, подчеркнули участники переговоров.

Совместное заявление о противодействии последствиям новой коронавирусной инфекции приняли в дистанционном формате министры торговли форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество». С российской стороны участвовал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Министры признали важность сохранения рынков открытыми и продолжения совместной работы для создания свободной, справедливой, недискриминационной, прозрачной, предсказуемой и стабильной торговой и инвестиционной среды. Исключительные меры, принимаемые экономиками для борьбы с последствиями COVID-19, должны быть временными, адресными, прозрачными и соразмерными и не должны создавать ненужных барьеров для торговли. О любых таких мерах экономики АТЭС будут уведомлять Всемирную торговую организацию (ВТО)», - рассказали Fishnews в пресс-службе Министерства экономического развития РФ.

В соответствии с договоренностями экономики АТЭС будут содействовать беспрепятственному перемещению товаров и услуг первой необходимости для борьбы с пандемией, в том числе продуктов питания. Еще одно направление для сотрудничества - минимизация сбоев в глобальных цепочках поставок.

Fishnews