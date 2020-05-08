08 мая 2020 года

Чилийские лососеводы создали новую отраслевую организацию

Крупнейшие чилийские производители лосося - AquaChile, Cermaq, Mowi и Salmones Aysén - объявили о создании Совета по чилийскому лососю (Chilean Salmon Council). В задачи организации входит обеспечить новый взгляд на отрасль.

Совет создан для развития отрасли, укрепления сотрудничества, защиты окружающей среды, поощрения свободной конкуренции и вывода Чили в мировые лидеры лососеводства, пишет норвежское издание Fish Farming Expert. Совет намерен разрабатывать конкретные планы и реализовывать проекты для достижения заявленных целей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, директорами Chilean Salmon Council стали исполнительные директора четырех компаний-учредителей. Позже в совет директоров войдет еще один независимый член.

Fishnews