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Вышла в свет книга Анны Луговской и Вячеслава Зиланова «Дети войны»

Память о военном детстве сохранили в книге

Вышла в свет книга Анны Луговской и Вячеслава Зиланова «Дети войны». Это сборник воспоминаний людей, переживших Великую Отечественную в самом юном возрасте. Большинство главных героев – соавторов впоследствии трудилось в рыбной отрасли.

«Все меньше и меньше остается тех, кто с оружием в руках освобождал Отечество от фашистов. Они покидали нас из-за перенесенных военных лишений, ноющих ран. Да и время их забирает. На смену пришло новое поколение, которое в детстве побывало в жерновах войны и выжило. Им сейчас за 70-75 и более - для нашей страны это уже весьма преклонный возраст. Детей войны с годами тоже становится все меньше и меньше», - говорит один из авторов сборника, заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав Зиланов.

В одну из встреч с друзьями и родными он предложил оставить поколениям память о детстве в военные годы. «Так и родилась эта книга. В ней воспоминания тех, кто близок мне, и тех, с кем столкнула меня жизнь. Их повествования воспроизведены в книге в оригинальных ими представленных текстах, без какой-либо редакции», - рассказывает собеседник Fishnews.

В книге не приведены биографии авторов воспоминаний, хотя среди них и Герой Социалистического Труда, и Лауреат Государственной премии правительства СССР, почетные граждане городов, областей, генерал, выдающиеся журналисты, доктора и кандидаты наук, специалисты высокого класса.

«Все они получили в послевоенный период бесплатно прекрасное образование и состоялись как специалисты в своих областях в Советском Союзе. Но в военное время все мы были объединены одним, но емким понятием — детством, что и составляет основу воспоминаний», - отмечает Вячеслав Зиланов.

Его собственная трудовая биография тесно связана с рыбной отраслью. Вячеслав Зиланов начинал с лаборанта на поисковых судах Главка «Севрыба» (Мурманск). А впоследствии дошел до должности заместителя министра рыбного хозяйства СССР, сейчас он заслуженный работник рыбного хозяйства России, почетный гражданин Мурманской области. Неудивительно, что большинство рассказчиков - соавторов книги - это тоже рыбаки.

Электронный вариант книги «Дети войны» находится по ссылке: https://yadi.sk/i/RYI26yGG9NU_Qg

Fishnews

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